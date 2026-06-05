400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿಸಿದ ಹಾವೇರಿಯ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ!
ಹಾವೇರಿಯ ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ 2016 ರಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.
Published : June 5, 2026 at 9:07 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೃಕೃತಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಸರವಾದಿಯೋರ್ವರು.
ಅವರೇ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಹುರಳಿಕೊಪ್ಪಿ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನಜೀಕಲಕಮಾಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ 2016ರಿಂದ ಪರಸರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಿಡಗಳು ಇದೀಗ ಮರಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇವರ ಪುತ್ರ 'ಪೂರ್ಣ' ಪರಿಸರ ದಿನವೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಜನ್ಮದಿನ ಇದೇ ದಿನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಇವರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಗ ಪೂರ್ಣನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಮೂಲತಃ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಕ್ಕಿರೇಶನಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವುಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ನಾನೇ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉದಾಹರಣಿ ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಈ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.
ತಾವು ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಫಕ್ಕಿರೇಶನಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರಾ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡನಗಳಿಗೆ ಗುಂಡು ತೋಡುವುದು ನೀರು ಹಾಕುವುದು ಕಸ ಕೀಳುವುದು ಸಹ ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಫಕ್ಕಿರೇಶ ಹಿಂತುರಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲಾ.
ಪುತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ನೀಡಿದ ಕೂಡುಗೆ: ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಮರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮರವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗುವಾನಿ, ಕಾಡು ಬದಾಮಿ, ನೀರಲ, ಬೇವು, ಹೊನ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು, ಇಂದು ಅವುಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
"2016ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಸದ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 5ರಂದು ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜೂನ್ 5ರಂದು ನಾನು ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲಾ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನದಂತೆ ಸಸಿಯ ಸುತ್ತ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಕೂಲುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಕಸ ಕಿತ್ತುಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಜೀಕಲಕಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಫಕ್ಕಿರೇಶನನ್ನು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಫಕ್ಕಿರೇಶ್ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
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