ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಕಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 24, 2026 at 2:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಎಸಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ನಕಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದು ಈ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೇವೆಗಳು (CTRS) ಡಿಐಜಿಪಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಎಸ್ಪಿ , ಒಬ್ಬರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(1)(u) ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಈ ಎಸ್ಐಟಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ 'ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೆಕ್ಷನ್ 193ರ ಅಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಅವರ ನೇರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿ & ಐಜಿಪಿಯವರು ಈ ವಿಶೇಷ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಡಿಜಿ - ಐಜಿಪಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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