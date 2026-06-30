ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ SIR ಆರಂಭ: ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯ?
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : June 30, 2026 at 6:56 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು, ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅನರ್ಹ ಹೆಸರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಒ (ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್) ಎಆರ್ಒ (ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಎಇಆರ್ಒ (ಸಹಾಯಕ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಬಿಎಲ್ಎ (ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್) ನಗರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಚುನಾವಣೆ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂ. 30 ರಿಂದ ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಈ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಮತದಾರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಗಣಿಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 29.90 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 11 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 2915 ಬೂತ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತೀ ಬೂತ್ಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಎಲ್ಒಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಜು.29ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ? : ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನಿಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಇವರು ಅದರಲ್ಲಿ 2002ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಚುನಾವಣೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಮತದಾರರು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಮೂನೆ ನೀಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದವರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ? : ಎಸ್ಐಆರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ಈ ಎರಡು ನಮೂನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವುದೇನು? : ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಜೂ. 30 ರಿಂದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್. ಐಶ್ವರ್ಯ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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