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ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿಯ ನಿಮಜ್ಜನ: ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಂಗಾರತಿ

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.

SPECIAL GANGA AARTI FOR LORD GANESHA IN HAVERI IN BACKGROUND OF GANESHA IMMERSION
ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಂಗಾರತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 3, 2026 at 10:16 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಗಾನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಗಾರತಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ವೇಳೆ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಈ ಬಾರಿ ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿಯ ನಿಮಜ್ಜನ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಂಗಾರತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಜೆಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಐದು ಜನರ ತಂಡ ಈ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾರತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪ: ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಂಗಾರತಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಂಕನಾದದ ಮೂಲಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಗಂಗೆಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದಾದ ನಂತರ ದೂಪ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು. ಆದಾದ ನಂತರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ದೂಪಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಯೂರಚಾಮರಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಮರುಗ ಗಂಟೆನಾದ ಜಾಗಟಿನಾದ್ ಮೊಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರೋಹಿತರು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾರತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದರು. ನಂತರ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಪುರೋಹಿತರು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರು ಉದ್ಘೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಆರತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, "ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ ವೇಳೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಹೊಸತನ ಇರಲಿ ಎಂದು ಗಂಗಾರತಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆರತಿಯ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಪುರೋಹಿತರು ಗಂಗೆಗೆ ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಐದು ಜನ ಪುರೋಹಿತರು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಂಗಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ ವೇಳೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಗಂಗಾರತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈ ಗಂಗಾರತಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತು. ಹಾವೇರಿಗರು ನಮ್ಮ ಗಜಾನನ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಣೇಶ ಭಕ್ತ ಮಾಲತೇಶ್​, "ಗಂಗಾರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಗಂಗಾರತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಸುಭಾಸ ವೃತ್ತದ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡವು. ಐದು ಜನರು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗಂಗಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗಂಗಾರತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು" ಎಂದು ಮಾಲತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

HAVERI
ಗಂಗಾರತಿ
ತುಂಗಾರತಿ
ಹಾವೇರಿ ಕಾ ರಾಜಾ ಗಣಪತಿಯ ನಿಮಜ್ಜನ
GANGA AARTI FOR LORD GANESHA

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