ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ; ಫಾರ್ಮ್-7ರ ಬಗ್ಗೆ EROಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್
ಫಾರ್ಮ್ 7 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 7:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಾಮೂಹಿಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ EROಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16.06.2026ರಿಂದ 04.10.2026ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 91,278 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೆ.23ರವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅ.27ಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆ. 23ರವರೆಗೆ 58,220 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರೊಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಫಾರ್ಮ್ 7 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ EROಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 7 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಷನ್ಗೆ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮ್ 7 ವಿಚಾರವಾಗಿ EROಗಳು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ 7 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಕೊಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದರೆ EROಗಳು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮ 20 ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಬಲೇಶ್ವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ: SIR ಆದ ಬಳಿಕ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆ.27ಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎಸ್ಐಆರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇದರ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 12 ಗುರುತು ಚೀಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೋಟಿಸ್ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಏನಿದೆ?: 5.10.2026ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4,50,29,916 ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2,23,41,784 ಪುರುಷರು, 2,26,85,269 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 2,863 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 43,82,313 ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೃಜಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ 43,55,818 ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 26,495 ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿತರಣೆಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ 99.40% ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿತರಿಸಲಾದ ನೋಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 36,89,063 (84.69%) ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6,66,755 ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 12.10.2026 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 22.10.2026 ಆಗಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳೇ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 27.10.2026ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ನಮೂನೆಗಳ ವಿವರ:
- ನಮೂನೆ 6 (FORM 6): 9,10,732 (ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ)
- ನಮೂನೆ 6A (FORM 6A): 4,677 (NRI ಸೇರ್ಪಡೆ)
- ನಮೂನೆ 7 (FORM 7): 91,278 (ಆಕ್ಷೇಪ, ಡಿಲೀಷನ್)
- ನಮೂನೆ 8 (FORM 8): 11,98,484 (ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್)
- ಒಟ್ಟು ನಮೂನೆಗಳು: 22,05,171
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