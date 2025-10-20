ETV Bharat / state

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ‌ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಬಲೀಂದ್ರ ಮರ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಏನಿದು ಸಂಪ್ರದಾಯ?

ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ‌ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಬಲೀಂದ್ರ ಮರ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 20, 2025 at 8:52 PM IST

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ಶುಭದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಬಲೀಂದ್ರ (ದೀಪಾಲೆ) ಮರವನ್ನು ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲೆ ಮರವನ್ನು ತಂದು ಶ್ರೀ ದೇಗುಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.

ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ: ನಂತರ ಮರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇಗುಲದದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಲ್ಲಿ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲಪೂಜೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಬಲೀಂದ್ರ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್.ಎಸ್.ಇಂಜಾಡಿ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜೆ.ಯೇಸುರಾಜ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ರಘು, ಸೌಮ್ಯಾ ಭರತ್, ಲೀಲಾ ಮನಮೋಹನ್, ಪ್ರವೀಣ ರೈ ಮರುವಂಜ, ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.


ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ: ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯಂದು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯೇ ಈ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೂಜೆಯು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ದನಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿವು:

ಗೋಮಯದ ಕೋಟೆ: ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನದಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಗೋಮಯದಿಂದ (ಹಸು ಸೆಗಣಿ) ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣಪತಿ: ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ: ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಬಾಗಿಲಿನ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂಜೆ: ಸಂಜೆ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಲೀಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕರೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ: ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲೀಂದ್ರನ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, "ಬಲೀಂದ್ರ, ಬಲೀಂದ್ರ, ಕೂ... ಕೂ.." ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೂಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಮರವನ್ನು ಪೂರ್ವಶಿಷ್ಠ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏರಿಸಲಾಯಿತು.

