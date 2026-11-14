ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಶಾಸಕರ-ಸಂಸದರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
High Court On Public Representative Case: ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 8:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರೋಪಿಯಾದವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸಂಸದರು-ಶಾಸಕರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅಪರಾಧ ನಡೆದಾಗ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೇ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾವಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಕ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಪ್ರೇಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು-ಶಾಸಕರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಡಾ. ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಾ. ವೈ.ರಾಮಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು-ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರೋಪಿತ ಅಪರಾಧವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಂತರ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಳಿಯಲಾಗದ ದೋಷವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಮೂಲ ದೂರು ಅಥವಾ ತನಿಖೆಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ವಿ. ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಫಾರೂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಕಲಂ 409, 420, 461, 468, 471 ಮತ್ತು 120ಬಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ‘ಬಿ’ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ದೂರುದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2023ರ ಮೇ 4ರಂದು ಆರೋಪಿತ ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಂತರ 2024ರ ಮೇ 29ರಂದು ಆರೋಪಿಯ ಹಾಜರಾತಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಫಾರೂಕ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಪ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಬಿ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್, ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾದಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬದಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಸಂಜ್ಞೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
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