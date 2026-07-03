ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಚುರುಕು: 2.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಚಿಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
Published : July 3, 2026 at 11:28 AM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಿನಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದಿನಾಂಕ 30.06.2026 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವು ಜುಲೈ 29, 2026 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್ಓಗಳು) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ (Enumeration Forms) ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ (Digitization) ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ: 18,03,766
ಇದುವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು: 2,11,200 (ಶೇಕಡಾ 11.71)
ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು: 5,945 (ಶೇಕಡಾ 0.33)
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು, ಮತದಾರರು ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ :
1. 200 - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ : ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 241, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,30,575, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 24,291, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 2,441.
2. 201-ಮೂಡಬಿದ್ರೆ : ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 219, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,08,981, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 31,795, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 932.
3. 202-ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರ : ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 254, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,53,862, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 25,145, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 267.
4. 203-ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ : ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 249, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,48,145, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 29,296, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 813.
5. 204-ಮಂಗಳೂರು: ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 210, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,12,000, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 27,703, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 289.
6. 205-ಬಂಟ್ವಾಳ : ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 249, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,25,174, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 25,061, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 469.
7. 206-ಪುತ್ತೂರು: ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 221, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,16,542, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 23,076, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 336.
8. 207-ಸುಳ್ಯ : ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 233, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 2,08,487, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 24,833, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 398.
ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು – 1,876, ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರು – 18,03,766, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 2,11,200, ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಗಳು – 5,945.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಜುಲೈ 29ರ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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