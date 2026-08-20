ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ವಿಶೀಷ ಆಚರಣೆ: ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ!.. ಏನಿದು ಸಂಪ್ರದಾಯ?
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Published : August 20, 2026 at 4:52 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಠಗಳಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀರಶೈವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗಳಲ್ಲದೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ವೃಷಭ ರೂಪಿ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ರಿವಿಧ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ದಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಹ್ವಾನಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ನಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಕಾಲಿಗೆರಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಪಾದ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಮಠ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ ಮಠವಿದೆ. ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರಮಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಠದಲ್ಲಿ ವೃಷಭರೂಪಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಗಮರೂಪಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭರೂಪಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಚರ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಥಿರ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳ ಅಣತಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರೂಪಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಠಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು: ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾದಪೂಜೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಹನವಿದ್ದು ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ನಡುವೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಠದಿಂದಲೇ ಆಗಮಿಸುವ ವಟುಗಳು ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳ ಮಠದ ಸೇವಾರ್ಥಿ ಮಹೇಶ್, ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳೇ ಮಠಾಧೀಶರು. ಈ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂತಾನಫಲ, ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ, ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು, ಜಮೀನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಪಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಮಠಾಧೀಶರಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವೃಷಭಗಳೇ ಮಠಾಧೀಶರು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಇವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀ: ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸುವಂತೆ, ಇವರು ಸಹ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀರಶೈವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಜಂಗಮರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಸಹ ಭಕ್ತರು ಕರಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದಿನವೇ ತಮಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹಳೇಯ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಕರೆದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮದುವೆಯಾಗುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಇವರು ಬೇಕೆ ಬೇಕು. ಇವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜ ಮಠದಲ್ಲಿರಲಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರ ಭಕ್ತರು ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗನೂರಿನ ಭಕ್ತ ಮಹೇಶ್, ನಾವು 2017 ರಿಂದ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಅಜ್ಜ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಜಂಗಮರೂಪಿ ವೃಷಭರೂಪಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಒಂದೇ. ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇವರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಮನಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನವಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಿವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಠ ಗುಡ್ಡಮಲ್ಲಾಪುರ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳ ಮಠ. ಈ ರೀತಿ ಮಠ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೂಕಪ್ಪ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ: ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು, ವಾಹನ - ಜನ ದಟ್ಟಣೆ