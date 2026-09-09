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ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಯಾವುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ.

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ಗಜಪಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 9, 2026 at 5:42 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಜಪಡೆಗಳು ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಆನೆಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲೀಮುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆ ಯಾವುದೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿದೆ. ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅರಮನೆಯ ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿರುವ ಧನಂಜಯ, ಮಹೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಚರ್ಮ ಹೊಳಪು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಮಾವುತರ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಾವುತರು ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೂ ಸನ್ನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗುವ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂರು ಗಂಡಾನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾವುತ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗಳ ಸನ್ನೆಗೆ ಆನೆಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಾಲೀಮು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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