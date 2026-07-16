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ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್

ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಎಲ್ ಓಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್

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ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ: ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 8:22 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಭಾಗಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 95ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ (ಇನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ) ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವುದು ಹೇಗೆ ? 2002ರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಲ್​​ಒಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾಗರಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮತದಾರರು ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದರೂ ಬೇಕಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ತಾಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

2002ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಬಿಎಲ್ ಓಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಈವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5.28 ಕೋಟಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ಯ ಶೇ.40ರಷ್ಟಿದೆ. 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ನೀರಿಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆ, ಮರಣ, ಸಹಿಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 13.14 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

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ELEACTION COMMISION
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್
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