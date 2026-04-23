ನಾಳೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ; ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೋ? ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೋ?

ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟದತ್ತ ಎಸ್​ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 23, 2026 at 10:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆಯಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದು, ಎಸ್​​ಸಿ ಎಡ, ಬಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಸ್​ಸಿ ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಸಮುದಾಯದ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿ, ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಶೇ.17ರ ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ಎಸ್​​ಸಿಯನ್ನು ಎ (ಬಲ), ಬಿ (ಎಡ) ಮತ್ತು ಸಿ (ಸ್ಪೃಶ್ಯರು) ಎಂದು ಮೂರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಎಗೆ ಶೇ.6, ಬಿಗೆ ಶೇ.6 ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಶೇ.5ರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​​ನ ಶೇ.50 ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಸಿಗೆ ಶೇ.17ರಡಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.56ಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ತೊಡಕು ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಶೇ.50ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಎಸ್​​ಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯೊಳಗೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳಗಾಗಿದೆ.

ಎಸ್​​ಸಿಯ 3 ವರ್ಗೀಕರಣದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಶೇ.15 ಮೀಸಲಾತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ, ರೋಸ್ಟರ್ ಬಿಂದು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಮಸಮರ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವರದಿ: ಏ.16ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸಿಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ, ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ.5.3, ಶೇ.5.3 ಹಾಗೂ ಶೇ.4.4ರಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವರದಿ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ದಲಿತ ಎಡ, ದಲಿತ ಬಲ, ದಲಿತ ಸ್ಪರ್ಶೀಯರಿಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತದ ಒಳಮೀಸಲು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಎಡ, ಬಲದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ಮೂರೂ ದಲಿತ ಪ್ರಬಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗದಂತೆ ಒಪ್ಪಿತ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಡ-ಬಲ ಕಗ್ಗಂಟ್ಟಿನಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

