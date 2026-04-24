SC ಒಳಮೀಸಲಾತಿ: 'ಎ'ಗೆ 5.25%, 'ಬಿ'ಗೆ 5.25%, 'ಸಿ'ಗೆ 4.50% ನೀಡಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.

Published : April 24, 2026 at 6:42 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಂದು ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ಎ'ಗೆ 5.25%, 'ಬಿ'ಗೆ 5.25%, 'ಸಿ'ಗೆ 4.50% ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೇ.17ರ ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ ಎಸ್​​ಸಿಯನ್ನು ಎ (ಬಲ), ಬಿ (ಎಡ) ಮತ್ತು ಸಿ (ಸ್ಪೃಶ್ಯರು) ಎಂದು ಮೂರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶೇ.17ರ ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ವಯ 'ಎ'ಗೆ 5.25%, 'ಬಿ'ಗೆ 5.25%, 'ಸಿ'ಗೆ 4.50% ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 1-8-2024ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ನಾವು ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪುಟದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 6:6:5ರಂತೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ರೋಸ್ಟರ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಅಲೆಮಾರಿಯವರು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೋದರು. ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ 50% ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಎಸ್​ಸಿ (17%), ಎಸ್ ಟಿ (7%)ರಂತೆ 24% ಮೀಸಲಾತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ 56% ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ 50% ಮೀರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಮಾ.27ರಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಭೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಕಳೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿದರು. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 6:6:5ರಂತೆ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 15% ಎಸ್​​ಸಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯಡಿ 5.3, 5.3 ಮತ್ತು 4.4ರಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪಸ್ವರ ಇಲ್ಲದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನದವರೆಗೆ 6% ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ 6:6:5 ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದು ಇಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ 5.25, 5.25, 4.50ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ 56,432 ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% 59 ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿ ವರ್ಗದ 4 ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

"ನೇಮಕಾತಿ ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಸಮ ಪಾಲು, ಸಮ‌ಬಾಳು ಅನ್ನೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

