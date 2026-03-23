ಇನ್ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ: ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರ ಗೈರು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 9:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರಿಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರಿತ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶಾಸಕರು ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಾಗದ ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಗದರಹಿತ ಇ-ವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರನೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇ-ವಿಧಾನ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಗೊಂದಲ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಇ-ವಿಧಾನ್ ಜಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಲಾಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರ ಗೈರು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ. ಸದನದ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರುಗಳ ಗೈರನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಾಪದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಜರಾತಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸಕರು ಕೇವಲ ಹಾಜರಾತಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಕಲಾಪದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಾಸಕರ ದಿನಭತ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲೂ ಪಾರದರ್ಶತೆ ಬರಲಿದೆ.
