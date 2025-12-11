ETV Bharat / state

ಗೋಲಿ, ಲಗೋರಿ ಆಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್: ಬಾಲ್ಯದ ದಿನ ನೆನಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ

ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗೋಲಿ, ಲಗೋರಿ ಆಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದರು.

ಗೋಲಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋಲಿ, ಲಗೋರಿ ಸೇರಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಟಿಳಕವಾಡಿಯ ಲೇಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಗೋಲಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗೋಲಿ, ಬುಗುರಿ, ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಓಡಿಸುವುದು, ಬಂಡಿ ಓಡಿಸುವುದು, ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು ಆಟ, ಲಗೋರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅನೇಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಗೋಲಿ, ಲಗೋರಿ ಆಟ ಆಡಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ‌ ನೆರೆದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಸವದಿ, ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೈಮರೆತು ಇವರೆಲ್ಲಾ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು, ಇಂದಿನ‌ ಮೊಬೈಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಆಟಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಿನ ಬಾಲಕರು ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು, ಲಗೋರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಸೈಕಲ್ ಟೈರ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಟ ಆಡಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿ‌ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ನೆನಪಿಸಿತು' ಎಂದರು.‌

ನನ್ನ ಚೇರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ : ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುರ್ಚಿ ಪ್ರಸಂಗವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತುಂಬುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯ ನಿರಾಣಿ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸದಸ್ಯ ಭೋಜೆಗೌಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಚೇರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು. ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಕುರ್ಚಿ ಸರಿಹೋಯಿತು ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಸಿಎಂ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

