ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲಿಗೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರನ್ನು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ETV Bharat)
Published : February 4, 2026 at 10:19 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 10:24 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಲಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರನ್ನು ಈ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು "ದೇಶದ್ರೋಹಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತರಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.

ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆ ನಿಯಮದ 327ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ದೂರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು. ಗಡುವು ಮುಗಿದರೂ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರನ್ನು ಈ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಭಾಪತಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರವಿ ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಣಿಯದ ಪರಿಣಾಮ ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಭೋಜನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜ್ ಅವರು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೂ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಬರದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಈ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸದನಕ್ಕೆ ರವಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಷಲ್‌ಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.

SPEAKER BASAVARAJ HORATTI
SUSPEND
ಸಿ ಟಿ ರವಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ
BJP MLA C T RAVI

