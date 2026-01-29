ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಲಾಪ: ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ಕಲಾಪ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಅಮಾನತಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವು. ಕಲಾಪ ಕೇವಲ ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕಲಾಪವನ್ನು ಸಭಾಪತಿಗಳು ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 7:08 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಧರಣಿ ಇಂದು ಸಹ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ - ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪದ ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆಡಿದ ಮಾತು ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿರೋಧಪಕ್ಷವು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಿತು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸದನದ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಧರಣಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಖಂಡನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ನಡೆಯಿತು.
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದಂತಿರುವ ನಿಯಮದ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿದು ಬಿಸಾಕಿರುವ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೌಹಾರಿದರು. ಗದ್ದಲ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.
ಕೆರಳಿದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, 'ಕಾಲು ತೋರಿಸಕಾಗುತ್ತಾ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವು ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಸದನದ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ 10 ನಿಮಿಷ ಕಲಾಪ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸದನದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ದೂರು ನೀಡಿತು.
ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿ ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯ ಅರುಣ್ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ನಿಜ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು, ತಲೆಹಿಡುಕರು, ಲಫಂಗರು ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಹೀಗಾಗಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀವೂ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸದನಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೇಸರದಿಂದ ಸದನವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದರು.
