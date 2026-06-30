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ಅವಜೀಕರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ; ಎಸ್ಪಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

ಅವಜೀಕರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಪಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

The deceased woman and the accused
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 1:00 PM IST

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ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ಪತ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು, ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಅವಜೀಕರ (ಔಜೀಕರ) ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಪತಿಯು ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ​ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿಯನ್ನು ಶೋಭಾ ಪರಗೂಂಡ
ಸಾರಾವಾಡ (35 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಪರಗೂಂಡ ಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾರವಾಡ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನಂದಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಔಜೀಕರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಪರಗೂಂಡ ಇದೇ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾಗಿ (ಡ್ರೈವರ್) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ 6 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಪಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡತೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮಠಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ನೆಂಟರು, ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಕೆಲಸದವರ ಜೊತೆ ಶೋಭಾ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸಹಿಸದ ಆರೋಪಿ, ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಎಂದು ನಿತ್ಯ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿಯ ಸಂಶಯದ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಜೂನ್ 27ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ 28ರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 4:00 ರಿಂದ 4:30ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತೀವ್ರ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪರಗೂಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪೆಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಕೊಡಲಿಯು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದಾಗಿ ಶೋಭಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿ ಪರಗೂಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಂಶಯದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SP K RAMARAJAN
ATHANI POLICE STATION
ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
BELAGAVI
WOMAN MURDER CASE

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