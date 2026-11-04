ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ದಾಖಲೆ: ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂತು ₹928 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ₹928 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 2:44 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹928 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 4.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗಿನ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 31.56 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.9.5ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹524 ಕೋಟಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ₹358 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಉಳಿದ ಆದಾಯ ದೊರೆತಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹5,620 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ ₹5,282 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.6.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 10.9 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಉಕ್ಕು, ಖನಿಜ, ತೈಲ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.71ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಿ. ಅನಂತ್ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿ: ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಘೋಷಣೆ, ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ!