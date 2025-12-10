ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 9:14 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07361/07362 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ-ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (1 ಟ್ರಿಪ್): ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07361 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 23.12.2025 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:55ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಕಡೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಸೇಲಂ, ಈರೋಡ್, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ಪೊದನೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತ್ರಿಶೂರ್, ಆಲುವಾ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಚಂಗನಸೇರಿ, ಕಾಕನಸೇರಿ, ತಿರುವಲ್ಲಂ, ಚಂಗನಸೇರಿ, ವರ್ಕಳ ಶಿವಗಿರಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07362 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಉತ್ತರದಿಂದ 24.12.2025 ರಂದು 12:40 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 05:50 ಗಂಟೆಗೆ SMVT ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ವರ್ಕಳ ಶಿವಗಿರಿ, ಕೊಲ್ಲಂ, ಕಾಯಂಕುಲಂ, ಮಾವೇಲಿಕರ, ಚೆಂಗನ್ನೂರ್, ತಿರುವಲ್ಲಾ, ಚಂಗನಸೇರಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್, ಆಲುವಾ, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತ್ರಿಶೂರ್, ಪೊದನೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ಈರೋಡ್, ಸೇಲಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 06561/06562 SMVT ಬೆಂಗಳೂರು-ಕೊಲ್ಲಂ-SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (1 ಟ್ರಿಪ್):
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06561 SMVT ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 27.12.2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 07:25 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಂ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಸೇಲಂ, ಈರೋಡ್, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ಪೊದನೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತ್ರಿಶೂರ್, ಆಲುವಾ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಚಂಗನಸೇರಿ, ತಿರುವಲ್ಲಾ, ಚೆಂಗನ್ನೂರ್, ಮಾವೇಲಿಕರ ಮತ್ತು ಕಾಯಂಕುಲಂ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06562 28.12.2025 ರಂದು 10:40 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಂನಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಕಾಯಂಕುಲಂ, ಮಾವೇಲಿಕರ, ಚೆಂಗನ್ನೂರು, ತಿರುವಲ್ಲಾ, ಚಂಗನಸೇರಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಟೌನ್, ಅಲುವಾ, ತ್ರಿಶೂರ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಪೊದನೂರು, ತಿರುಪ್ಪೂರ್, ಈರೋಡ್, ಸೇಲಂ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ, ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆಗಳು (07361/07362 & 06561/06562) ಒಂದು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, ಮೂರು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೂರು ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್/ಡಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 21 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06505/06506 ಯಶವಂತಪುರ-ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (2 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು): ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06505 ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ 25.12.2025 ಮತ್ತು 31.12.2025 ರಂದು ಬೆಳಗಿನಜಾವ 12:20ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅಳ್ನಾವರ, ಲೋಂಡಾ, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಕುಲೆಮ್, ಸ್ಯಾನ್ವೋರ್ಡೆಮ್ ಮತ್ತು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06506 ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾದಿಂದ 25.12.2025 ಮತ್ತು 01.01.2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ, ರೈಲು ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಸ್ಯಾನ್ವೋರ್ಡೆಮ್, ಕುಲೆಮ್, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಲೋಂಡಾ, ಅಳ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06511/06512 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್-ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (1 ಟ್ರಿಪ್): ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06511 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ 26.12.2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:35ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 1:50ಕ್ಕೆ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ ತಲುಪಲಿದೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸೇವೆ (ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06512) ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾದಿಂದ 28.12.2025 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:00ಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 09:00ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ, ರೈಲು SMVT ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಾಣವರ, ತುಮಕೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಅಳ್ನಾವರ, ಲೋಂಡಾ, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್, ಕುಲೆಮ್, ಸ್ಯಾನ್ವೋರ್ಡೆಮ್ ಮತ್ತು ಮಡ್ಗಾಂವ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆಗಳು (06505/06506 & 06511/06512) 18 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿ ಕೋಚ್, ಒಂದು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, ಮೂರು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, ಏಳು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್/ಡಿ ಕೋಚ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 07159/07160 ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿ-ಯಲಹಂಕ-ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ (2 ಟ್ರಿಪ್): ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07159 ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿಯಿಂದ 24.12.2025 ಮತ್ತು 29.12.2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 11:45 ಗಂಟೆಗೆ ಯಲಹಂಕವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಸೇವೆ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07160 ಯಲಹಂಕದಿಂದ 25.12.2025 ಮತ್ತು 30.12.2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 04:30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾರ್ಲಪಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಕಾಚಿಗೂಡಾ, ಶಾದ್ನಗರ, ಜಡ್ಚರ್ಲಾ, ಮಹಬೂಬ್ನಗರ, ಗದ್ವಾಲ್, ಕರ್ನೂಲ್ ಸಿಟಿ, ಡೋನ್, ಗುತ್ತಿ, ಅನಂತಪುರ, ಧರ್ಮಾವರಂ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಪುರ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆ (07159/07160) 24 ಬೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಎಸಿ ಕೋಚ್, ಮೂರು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್, ಎರಡು ಎಸಿ 3-ಟೈರ್, 12 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನಾಲ್ಕು ಜನರಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಕೋಚ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
