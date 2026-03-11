ETV Bharat / state

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ 50 ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ

ನನ್ಹೇ ಫರಿಷ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ 38 ಬಾಲಕರು, 12 ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 11, 2026 at 10:30 AM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (RPF) ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಲು ಆರ್​ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ಹೆ ಫರಿಷ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಿದರ ಜೊತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನನ್ಹೆ ಫರಿಷ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ 50 ಮಕ್ಕಳನ್ನು (38 ಬಾಲಕರು, 12 ಬಾಲಕಿಯರು) ರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಎನ್‌ಜಿಒ/ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಪರೇಶನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ: ಅಲ್ಲದೆ, ಆಪರೇಶನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಡಿ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್‌ಜಿಒಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ-ಮೇರಿ ಸಹೇಲಿ ಉಪಕ್ರಮ: ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉಪಕ್ರಮದಡಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸೀಟ್​ ಮತ್ತು ಬರ್ತ್​ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 32 ರೈಲುಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಟಿಕೆಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ–ಉಪಲಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ನಿಜವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ದಂಧೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 143 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 23 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 23 ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 77,804 ಮೌಲ್ಯದ 48 ಲೈವ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 97,496 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 65 ಬಳಕೆಯಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆ (ಸತರ್ಕ ಮತ್ತು ನಾರ್ಕೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ):

  1. ಆಪರೇಶನ್ ಸತರ್ಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 07 ಮದ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಸುಮಾರು 100 ಲೀಟರ್ (142 ಬಾಟಲ್) ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ₹63,346. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  2. ಆಪರೇಶನ್ ನಾರ್ಕೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 07 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 57 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ (₹2.71 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ) ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 03 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು GRP/ಎಕ್ಸೈಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ: 58 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಒಟ್ಟು ₹44.8 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲು ಎಸ್ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್: ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 32–35 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 90–95 ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಗಾವಹಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿ (ಅನಧಿಕೃತ ವಶ) ಕಾಯ್ದೆ, 1966: ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ 03 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, 07 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ₹31,908 ಮೌಲ್ಯದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹38,458 ಮೌಲ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್​ಪಿಎಫ್​ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪಿ.ಅನಂತ್ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

