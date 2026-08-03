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ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ದಾಖಲೆಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ: ₹3,031.84 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ!

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

SOUTH WESTERN RAILWAY REVENUE
ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿಗೆ ಅದಿರು ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 10:10 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 4.69 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2025ರ 4.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್‌ಗಿಂತ 11.7% (0.49 MT) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ 1.97 MT ಆಗಿ 22.4% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಗಣೆ 1.05 MT ಆಗಿ 20.6% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳ (BOG) ಸಾಗಣೆ 32.5% ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 0.22 MT ತಲುಪಿದೆ. ಖನಿಜ ತೈಲ ಸಾಗಣೆ 10.3% ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 0.22 MT ಆಗಿದೆ. ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆ 0.88 MT ತಲುಪಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಣೆ 0.01 MT ಆಗಿದೆ.

2026–27 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ 17.19 MT ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 16.27 MT ಗಿಂತ 5.7% (0.92 MT) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು 6.84 MT, ಸ್ಟೀಲ್ 3.71 MT, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು 3.43 MT, ಖನಿಜ ತೈಲ 0.83 MT, BOG 0.89 MT, ಕಂಟೇನರ್ 0.34 MT, ಸಿಮೆಂಟ್ 0.14 MT ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ 0.07 MT ಸಾಗಣೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜುಲೈ 2026ರಲ್ಲಿ 793.31 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು 5.21% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಆದಾಯ 449.27 ಕೋಟಿ ರೂ. (6.49% ಏರಿಕೆ) ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯ 303.54 ಕೋಟಿ ರೂ. (6.01% ಏರಿಕೆ) ಆಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 14.76 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆದಾಯ 15.30 ಕೋಟಿ ರೂ, ಇತರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯ ₹25.21 ಕೋಟಿ, ಸಂಡ್ರಿ ಆದಾಯ ₹15.29 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಡ್ರಿ ಆದಾಯ 5.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 8.75% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ 4.54 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 3,031.84 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 2,987.55 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ 1.48% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಆದಾಯ 1,650.32 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯ 1,203.73 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿ 13.20% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 61.56 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿ 4.18% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಆದಾಯ 23.33 ಕೋಟಿ ರೂ. (3.50% ಏರಿಕೆ) ಆಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆದಾಯ 58.70 ಕೋಟಿ ರೂ. (3.24% ಏರಿಕೆ) ಆಗಿದೆ.

ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಕ್ಷತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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SOUTH WESTERN RAILWAY REVENUE

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