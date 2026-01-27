ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 27, 2026 at 2:36 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12.3 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 4.5 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಶೇ.89 ರಿಂದ ಶೇ 91.68ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯು ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗದ ಆದಾಯವು ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ವಿಭಾಗವನ್ನು 25 ಟನ್ ಆಕ್ಸಲ್ ಲೋಡ್ಗೆ ನವೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೇಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಒತ್ತು: ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು 4 ಮುಖ್ಯಾಲಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯುತೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 46 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಡಿಸೇಲ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿವಿಧ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ₹ 76 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. 828 ಪಿಪಿಒಗಳ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ₹ 13 ಕೋಟಿ ಪಿಎಲ್ಬಿ ( ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್) ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿ.31 ರೊಳಗೆ 559 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಪಿಎಫ್ 63 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅಪಹರಣವಾಗಿದ್ದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶಮ್ಮಾಸ್ ಹಮೀದ್, ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026-27: ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್': ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು!; ಇದರ ಹೆಸರು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?