ETV Bharat / state

ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರಂ ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು : ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 06587- 06588 ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಈ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 16555/16556 ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ– ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16555 ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 15- 05- 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:45 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ತುಮಕೂರು (23:33/23:35), ತಿಪಟೂರು (00:30/00:32), ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (00:55/00:57), ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (01:33/01:35), ತರೀಕೆರೆ (02:00/02:02), ಭದ್ರಾವತಿ (02:20/02:22), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ (02:45/02:50), ಆನಂದಪುರಂ (03:50/03:52) ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಜಂಬಗಾರು (04:23/04:25) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16556 ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 16.05.2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 05:15 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಜಂಬಗಾರು (10:16/10:18), ಆನಂದಪುರಂ (10:46/10:48), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ (12:00/12:05), ಭದ್ರಾವತಿ (12:23/12:25), ತರೀಕೆರೆ (12:45/12:47), ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (13:13/13:15), ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (14:00/14:05), ತಿಪಟೂರು (14:25/14:27) ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು (14:43/14:45) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 06213/06214 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರಂ– ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 66539/66540 ಎಂದು ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66539 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರಂ ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲು 15.05.2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, 03:40 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಲ್ಟ್ (12:21/12:22), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ (12:29/12:30), ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ (12:33/12:34), ಕೆಂಗೇರಿ (12:39/12:41), ಹೆಜ್ಜಾಲ (12:51/12:52), ಬಿಡದಿ (12:58/12:59), ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ (13:05/13:06), ರಾಮನಗರಂ (13:12/13:13), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (13:23/13:24), ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (13:31/13:32), ನಿಡಘಟ್ಟ ಹಾಲ್ಟ್ (13:38/13:39), ಮದ್ದೂರು (13:46/13:47), ಹನಕೆರೆ (13:57/13:58), ಮಂಡ್ಯ (14:08/14:10), ಎಲಿಯೂರು (14:19/14:20), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (14:30/14:31), ಪಾಂಡವಪುರ (14:41/14:42), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (14:47/14:48), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (14:53/14:54), ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (15:05/15:10) ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜಪುರಂ (15:16/15:17) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66540 ಅಶೋಕಪುರಂ–ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲು 15.05.2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 04:10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, 08:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪುರಂ (16:15/16:16), ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (16:25/16:30), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (16:40/16:41), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (16:46/16:47), ಪಾಂಡವಪುರ (16:53/16:54), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (17:05/17:06), ಎಲಿಯೂರು (17:20/17:21), ಮಂಡ್ಯ (17:28/17:30), ಹನಕೆರೆ (17:39/17:40), ಮದ್ದೂರು (17:47/17:48), ನಿಡಘಟ್ಟ ಹಾಲ್ಟ್ (17:52/17:53), ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (17:59/18:00), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (18:07/18:08), ರಾಮನಗರಂ (18:18/18:19), ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ (18:26/18:27), ಬಿಡದಿ (18:36/18:37), ಹೆಜ್ಜಾಲ (18:47/18:48), ಕೆಂಗೇರಿ (18:58/18:59), ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ (19:04/19:05), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ (19:09/19:10) ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಲ್ಟ್ (19:14/19:15) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೈದರಾಬಾದ್/ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್/ಚರ್ಲಪಲ್ಲಿ-ಬೆಳಗಾವಿ ನಡುವೆ ಮೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಆರಂಭ

TAGGED:

WEEKLY EXPRESS SPECIAL TRAIN
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ
MYSURU
ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲು
SOUTH WESTERN RAILWAY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.