ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರಂ ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 5:51 PM IST
ಮೈಸೂರು : ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 06587- 06588 ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಈ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 16555/16556 ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ– ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದು ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16555 ಯಶವಂತಪುರ–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 15- 05- 2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10:45 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 05:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಳಗುಪ್ಪ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೈಲು ತುಮಕೂರು (23:33/23:35), ತಿಪಟೂರು (00:30/00:32), ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (00:55/00:57), ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (01:33/01:35), ತರೀಕೆರೆ (02:00/02:02), ಭದ್ರಾವತಿ (02:20/02:22), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ (02:45/02:50), ಆನಂದಪುರಂ (03:50/03:52) ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಜಂಬಗಾರು (04:23/04:25) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16556 ತಾಳಗುಪ್ಪ–ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 16.05.2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 05:15 ಗಂಟೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಜಂಬಗಾರು (10:16/10:18), ಆನಂದಪುರಂ (10:46/10:48), ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ (12:00/12:05), ಭದ್ರಾವತಿ (12:23/12:25), ತರೀಕೆರೆ (12:45/12:47), ಬೀರೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (13:13/13:15), ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (14:00/14:05), ತಿಪಟೂರು (14:25/14:27) ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು (14:43/14:45) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 06213/06214 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರಂ– ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 66539/66540 ಎಂದು ಮರುಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66539 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಅಶೋಕಪುರಂ ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲು 15.05.2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, 03:40 ಗಂಟೆಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಲ್ಟ್ (12:21/12:22), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ (12:29/12:30), ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ (12:33/12:34), ಕೆಂಗೇರಿ (12:39/12:41), ಹೆಜ್ಜಾಲ (12:51/12:52), ಬಿಡದಿ (12:58/12:59), ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ (13:05/13:06), ರಾಮನಗರಂ (13:12/13:13), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (13:23/13:24), ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (13:31/13:32), ನಿಡಘಟ್ಟ ಹಾಲ್ಟ್ (13:38/13:39), ಮದ್ದೂರು (13:46/13:47), ಹನಕೆರೆ (13:57/13:58), ಮಂಡ್ಯ (14:08/14:10), ಎಲಿಯೂರು (14:19/14:20), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (14:30/14:31), ಪಾಂಡವಪುರ (14:41/14:42), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (14:47/14:48), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (14:53/14:54), ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (15:05/15:10) ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜಪುರಂ (15:16/15:17) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಿಂದಿರುಗುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 66540 ಅಶೋಕಪುರಂ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರೈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಮೆಮು ರೈಲು 15.05.2026 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 04:10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, 08:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪುರಂ (16:15/16:16), ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ (16:25/16:30), ನಾಗನಹಳ್ಳಿ (16:40/16:41), ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ (16:46/16:47), ಪಾಂಡವಪುರ (16:53/16:54), ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ (17:05/17:06), ಎಲಿಯೂರು (17:20/17:21), ಮಂಡ್ಯ (17:28/17:30), ಹನಕೆರೆ (17:39/17:40), ಮದ್ದೂರು (17:47/17:48), ನಿಡಘಟ್ಟ ಹಾಲ್ಟ್ (17:52/17:53), ಸೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ (17:59/18:00), ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ (18:07/18:08), ರಾಮನಗರಂ (18:18/18:19), ಕೇತೋಹಳ್ಳಿ (18:26/18:27), ಬಿಡದಿ (18:36/18:37), ಹೆಜ್ಜಾಲ (18:47/18:48), ಕೆಂಗೇರಿ (18:58/18:59), ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ (19:04/19:05), ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ (19:09/19:10) ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಹಾಲ್ಟ್ (19:14/19:15) ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
