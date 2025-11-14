ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಭರಪೂರ ಆದಾಯ; ಶೇ. 23ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ಬಾರಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 14, 2025 at 3:31 PM IST
ವರದಿ : ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (2025–26) ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (2024–25) ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 355 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹171.47 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 351 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ₹ 138.83 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ₹ 32.64 ಕೋಟಿ (ಶೇ.23ರಷ್ಟು) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19.55 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಬರ್ತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದ 17.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶೇ.114ರಷ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ ದರ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ₹161.26 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶೇ.106.34ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ನಡುವೆ 521 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ 35,524 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರ್ತ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 24,530 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹2.09 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರ ಪೀಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, '2024-25ರ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 365 ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇಳೆ 350 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 17 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳಿಂದ 171 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 138 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಕಿ - ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ 571 ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಚ್ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ 2 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಹೋಳಿ, ದೀಪಾವಳಿ, ಯುಗಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ