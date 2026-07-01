ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ: ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ₹733.23 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ!
ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 2,221 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (2,143 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು) ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಶೇ. 3.6ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
Published : July 1, 2026 at 7:16 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು 4.18 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MT) ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಜೂನ್ 2025ರ ಅವಧಿಯ (3.98 MT) ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಶೇ. 5.2ರಷ್ಟು (0.20 MT) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 2,221 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ (2,143 ವ್ಯಾಗನ್ಗಳು) ಸಾಧನೆಗಿಂತ ಶೇ. 3.6ರಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ:
• ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು: 1.69 MT ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 6.3 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ.
• ಉಕ್ಕು (ಸ್ಟೀಲ್): 0.90 MT ಸಾಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 7.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
• ಆರ್ಎಂಎಸ್ಪಿ (RMSP): ಶೇ. 34.5 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 0.23 MT ತಲುಪಿದೆ.
• ಖನಿಜ ತೈಲ: 0.21 MT ಸಾಗಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 15.8 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
• ಸಿಮೆಂಟ್: 0.03 MT ಸಾಗಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇ. 32 ರಷ್ಟು ತೇಜಿ ಕಂಡಿದೆ.
• ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆ: 0.09 MT ತಲುಪಿದ್ದು, ಶೇ. 15.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹733.23 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ. 1.55 ರಷ್ಟು (₹11.22 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯ ₹290.43 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 15.08 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಶೇ. 4.36 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 14.85 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ₹402.61 ಕೋಟಿ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ₹14.30 ಕೋಟಿ (ಶೇ. 5.30 ಏರಿಕೆ) ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಇತರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆದಾಯದಿಂದ ₹26.66 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ (ಸಂಡ್ರಿ) ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹13.53 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಡ್ರಿ ಆದಾಯವು ₹5.56 ಕೋಟಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ. 0.36 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ತಪಾಸಣೆಯ ಮೂಲಕ 0.58 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ₹4.96 ಕೋಟಿ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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