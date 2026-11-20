ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ: ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ರದ್ದಾಗಿರುವ, ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
Published : November 20, 2026 at 7:45 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರೈಲುಗಳು ತಡವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಲಿವೆ.
ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು:
- ನವೆಂಬರ್ 23, 26 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16225 ಮೈಸೂರು–ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಅರಸೀಕೆರೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಮೈಸೂರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ.
ರೈಲು ನಿಯಂತ್ರಣ:
- ನವೆಂಬರ್ 23, 26 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16206 ಮೈಸೂರು–ತಾಳಗುಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲನ್ನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು.
ರದ್ದಾದ ರೈಲುಗಳ ವಿವರ:
- ತೆಲಿಗಿ–ಅಮರಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ–ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ ನಡುವೆ ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನವೆಂಬರ್ 20, 23, 24, 26, 27, 30 ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 76509 ಬಳ್ಳಾರಿ–ದಾವಣಗೆರೆ ಡೆಮು ರೈಲು ಕೊಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಕೊಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
- ನವೆಂಬರ್ 20, 23, 24, 26, 27, 30 ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 3 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 76510 ದಾವಣಗೆರೆ–ಬಳ್ಳಾರಿ ಡೆಮು ರೈಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟೂರು ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
- ಹಾಸನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲುಳನ್ನು ರದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ನವೆಂಬರ್ 23, 26 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 56267 ಅರಸೀಕೆರೆ–ಮೈಸೂರು ದೈನಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನವೆಂಬರ್ 22, 25 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22679 ಯಶವಂತಪುರ–ಹಾಸನ ದೈನಂದಿನ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸಲಿದೆ.
- ನವೆಂಬರ್ 23, 26 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22680 ಹಾಸನ–ಯಶವಂತಪುರ ದೈನಂದಿನ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಡುವೆ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಹಾಸನದ ಬದಲಾಗಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಿಂದ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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