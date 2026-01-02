ETV Bharat / state

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲೇ 839.7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 5.04 MT ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

South Western Railway freight transport
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 2, 2026 at 12:58 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ‌.

ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಒಟ್ಟು 5.07 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ (MT) ಮೂಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರ 4.04 MTಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 1.03 MT (25.4%) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 2024ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 5.04 MT ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಸರಕು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಲೋಡಿಂಗ್ 2.1 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 0.58 MT (38.6%) ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡಿಂಗ್ 1.1 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 0.18 MT (19.5%) ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಉಕ್ಕು ಲೋಡಿಂಗ್ 0.91 MT ಆಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಿಂತ 0.12 MT (15.6%) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದು, ಲೋಡಿಂಗ್ 0.15 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 0.07 MT (97.4%) ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಖನಿಜ ತೈಲ ಲೋಡಿಂಗ್ 0.22 MT ಆಗಿದ್ದು, 0.03 MT (14%) ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾಸಿಕ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲೋಡಿಂಗ್ 0.1 MTಗೆ (15.4%), ಕಂಟೇನರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ 0.1 MTಗೆ (3.5%) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2025–26 ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 38.36 MT ಮೂಲ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 5.98 MT (18.5%) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಏಪ್ರಿಲ್–ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆಗಿದ್ದು, 2023–24ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 36.09 MT ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಲೋಡಿಂಗ್ 15.40 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು (14.1%), ಉಕ್ಕು ಲೋಡಿಂಗ್ 8 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (40%) ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಚಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಲೋಡಿಂಗ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಲೋಡಿಂಗ್ 7.44 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು (15.2%), ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿ ಲೋಡಿಂಗ್ 1.85 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (110.5%) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಲೋಡಿಂಗ್ 0.1 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (18.3%) ಹಾಗೂ ಕಂಟೇನರ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ 0.72 MTಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ (23.7%) ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ: ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ₹839.70 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 14.36% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ ₹503.84 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 12.43% ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯ 296.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 21.40% ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.46 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಆದಾಯ 10.31 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 17.16% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.

2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ 6,922.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 15.21% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದಾಯ 2,543.44 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ (8.20%), ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಆದಾಯ 3,969.81 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆದಾಯ 157.70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ (14.82%) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದಕ್ಷತೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಲನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

