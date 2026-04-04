ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟ: ಆಂಧ್ರದ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಉಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 4, 2026 at 7:36 PM IST
ರಾಯಚೂರು: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಉಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ಸಚಿವ ನಾರಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಧನೂರಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ(ಇಜೆ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಶಾಖ ಉಕ್ಕು ಆಂಧ್ರದ ಹಕ್ಕು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ವಿಶಾಖ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಸಂಸದ ಭರತ್ ಅವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಶಾಖ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಎಂದಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಆಂಧ್ರದ ಪರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾತುಕೊಟ್ಟರು ಎಂದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ಉಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅದೃಷ್ಟ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದ್ಬುತವಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಣ್ಣ - ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವು ಎಂದರು. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ವೈದ್ಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸೈನಿಕರಾಗುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪಹಲ್ಗಾಂ ದಾಳಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
