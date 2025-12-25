ETV Bharat / state

'ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ': ಕಾರವಾರದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗಾನಲಹರಿ

ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ದಗೊಳಿಸಿದರು.

sonu-nigam
ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 5:13 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 5:23 PM IST

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): "ನಾನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕನಾದರೂ ಕಳೆದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಏನೋ, ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ನಗರದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋ‌ರ್ ಕಡಲತೀರದ 'ಮಯೂರ ವರ್ಮ' ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ತಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗಾನಲಹರಿ (ETV Bharat)

'ಐ ಲವ್ ಕನ್ನಡ': ವೇದಿಕೆ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 'ಐ ಲವ್ ಕನ್ನಡ' ಎಂದು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಸೋನು ನಿಗಮ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸತತ ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ 'ಈ ಸಂಜೆ ಯಾಕಾಗಿದೆ..' ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಡಲತೀರದ ಜನಸಾಗರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿತು. ಈ ಹಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡತನ ಮೆರೆದರು.

ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ: ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಹಿಂದಿ ಗೀತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದರು.

sonu-nigam-sings-on-the-beach-in-karwar
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗಾನಸುಧೆ (ETV Bharat)

‘ಹೊಂಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಂಡಳು’, ‘ನೀ ಸನಿಹಕೆ ಬಂದರೆ’, ‘ಪರವಶನಾದೆನು’, ‘ಮಿಂಚಾಗಿ ನೀ ಬರಲು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಅವರು, ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಲೈವ್ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರವಾರದ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಗಾಯಕರು, ಆಗಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆಯು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಾಗದೆ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

sonu-nigam-sings-on-the-beach-in-karwar
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗಾನಲಹರಿ (ETV Bharat)

ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಮಂದಿ: ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಕಡಲನಗರಿಯ ಜನರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಸಿತು. 7 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ 10.30ಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್, ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ 'ಗಣನಾಥಾಯ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ, ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ್ದರು.

sonu-nigam-sings-on-the-beach-in-karwar
ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಗಾನಲಹರಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನರು (ETV Bharat)

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

