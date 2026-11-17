ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 17, 2026 at 5:37 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಲು ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವವರು ಓದಲಿ, ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಗಳು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜ ವಿಷಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಓದಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಓದಲು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ: ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸಂಸದನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂದುವರೆದರೆ ಸಂತೋಷ. ಬೇರೆಯವರು ಬಂದರೂ ಸಂತೋಷ. ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಜಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ, ಅನುಭವ ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದಿನ 2027-08 ಮತ್ತು 2028-29 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿ ಎಂದರು.
ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಅರಮನೆಯ ದತ್ತುಪುತ್ರ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಈಗ ರಾಜ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜೆಗಳೇ. ಯಾರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಜೆಯೇ ಎಂದರು.
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
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