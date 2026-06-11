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26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ: ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಇಂದು ಸಲೀಂ! ಫಲಿಸಿತು ತಾಯಿಯ ಹರಕೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕ ತೆರಳಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಗ ಮರಳಿ ಬರಲು ತಾಯಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಟೀಲು, ಪಣೋಲಿಬೈಲಿಗೆ ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.

DAKSHINA KANNADA ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ತಾಯಿ, ಮಗ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 8:42 PM IST

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ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಪವಾಡ ಎಂಬಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಶೋಕನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸತೀಶ್ ಎಂಬಾತ 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ತೊರೆದಿದ್ದ. ಆಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ. 26 ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್, ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಊರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದ.

ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯವರು ಗುರುತಿಸಿ ಆತನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕೆಂದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಹರಕೆ ಫಲಿಸಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಟೀಲು, ಪಣೋಲಿಬೈಲಿಗೆ ತಾಯಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ತಾನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಅಸೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೂ ಪವಾಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೋರಿಕೆ ಈಡೇರಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮಗ ನಾಪತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶ್ (ETV Bharat)

ಸತೀಶ್ ಇಂದು ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಲೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿಯಾಗಿ: ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಸತೀಶ್ ವಾಪಸ್ ಆದಾಗ ಸಲೀಂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾಲೀಮಾ ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸಲೀಂಗೆ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಅಝಂ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಮರೆತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವ ಸತೀಶ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.

ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು-ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ, "ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಮಗನ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿತು. 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಸ್​ ಅವರ ಜತೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಣೊಲಿಬೈಲು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಫೋನ್​ ನಂಬರ್​ ತೆಗದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ 'ನಾನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು' ಎಂದು. ಅದರಂತೆ ಮಗ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಾಯಿ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು.

ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ತಮ್ಮನೆಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ: ತಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಸರ್ಕಸ್​​ ಅವರ ಜತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇವರ ಜತೆ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವರು 2-3 ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಹಲವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆತನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 5-6 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಹುಡುಕಿದ್ದೆವು, ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ (ಜೂನ್​ 9) ಅವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದವ ಅಂಗಡಿ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿಯವ ನಾನು ಎಂದು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದ, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾನು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನನ್ನು ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ವಾಪಾಸ್ಸು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಜತೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಣ್ಣನ ಮರಣದಿಂದ ನೊಂದ ಬ್ರದರ್​​; ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು: 9 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ಗೂಡು ಸೇರಿದರು!

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಮಗ
ನಾಪತ್ತೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ
SON RETURNED HOME AFTER 26 YEARS

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