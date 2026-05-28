ETV Bharat / state

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗ: ಪೋಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ

ಖಾವಿ ಧರಿಸಿ ರಾಜನ್ ಪುರಿ ಮಹಾರಾಜನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯೂ ಆಗಿದೆ.

ಫೊಷಕರ ಜೊತೆ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ
ಫೊಷಕರ ಜೊತೆ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ಮಗ ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುಗೋಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಯುವಕ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರುದ್ದ ಗಡ್ಡಬಿಟ್ಟು, ಖಾವಿ ಧರಿಸಿ ರಾಜನ್ ಪುರಿ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಖುಷಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆಂಟರು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಶಂಕರ್​, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

20 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗ, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಜೊತೆ ಖುಷಿ (ETV Bharat)

ಕುರುಗೋಡಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲಾ ದಂಪತಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡ ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ನೆಲೆಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಂಜನ್ ದೇವ್ ಎನ್ನುವ ಗುರುಗಳಿಂದ ಧೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಊರಿನವರ ಜೊತೆ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ
ಊರಿನವರ ಜೊತೆ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ (ETV Bharat)

ಗುಜರಾತ್​ ರಾಜ್ಯದ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುಂಬಾರ ಬಸವರಾಜ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕುರುಗೋಡಿನ ನಿವಾಸಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಊರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಊರಿನವರ ಜೊತೆ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ
ಊರಿನವರ ಜೊತೆ ಶಂಕರ ಆಚಾರಿ (ETV Bharat)

ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಬಂಧುಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಲುವೆಯ 32 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಓಮ್ನಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಪತ್ತೆ; 26 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲು!

TAGGED:

BALLARI
ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗ
SON RETURNS HOME AS SWAMIJI
SHANKARA ACHARI
SON RETURNS HOME AFTER 20 YEARS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.