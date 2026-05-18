ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ: ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು, ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಮ್ಮನನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಮಗ!
ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭೀಕರ ಕೊಲೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 6:00 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಪರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ತಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಹೆತ್ತಮ್ಮನನ್ನು ಮಗನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಗ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾ (48) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ .ಎಸ್. (30) ತಾಯಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪುತ್ರ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆತ್ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನಂತೆ ಮಗ: ಪರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಮಗ ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ. ಅದಾಗಿಯೂ ಬೇರೆಯವರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಮಗ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಡ್ಡಬಂದಿದ್ದು, ತಾನೇ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ತಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಹತ್ಯೆ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಜಯಪುರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು FIR ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್ (24) ಅಭಿ (22)ಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳುವುದೇನು? : ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರ ಮಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲೆಯಾದ ತಾಯಿಯ ಮಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ್ ಬಾಲದಂಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಈ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನೊಬ್ಬನೇ ಬಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನಾ? ಇತರರು ಸೇರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
