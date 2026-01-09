ETV Bharat / state

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಗ

ಪುತ್ರ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

SON KILLS FATHER
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ (65) ಪುತ್ರನ ಕೊಲೆಯಾದ ತಂದೆ. ನಿಂಗರಾಜ್ (35) ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗ. ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ನಿಂಗರಾಜ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ವಿವರ: ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನಿಂಗರಾಜ್, ಮಲಗಿದ್ದ ತಂದೆ ತಲೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್​ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಹೊಸದುರ್ಗ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಪಿ ನಿಂಗರಾಜ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು (ETV Bharat)

ಎಸ್​ಪಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಜ.7 ರಾತ್ರಿ 11ಗೆ ಅತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ(65) ಎಂಬವರನ್ನು ಪುತ್ರ ನಿಂಗರಾಜ್(35) ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೃತ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪುತ್ರ ಮಾರುತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಿಂಗರಾಜ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮೃತ ಸಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪುತ್ರ ನಿಂಗರಾಜ್​ಗೆ ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 35 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ನಿಂಗರಾಜ್ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ. ನಿಂಗರಾಜ್​ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮಾದುವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾರುತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಪತ್ನಿಯ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿದ ಪತಿ: ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿದ ಪತಿರಾಯ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ‌ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನವ ಆನಂದನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂಜುಮ್ (33) ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಮಹಿಳೆ. ಮೆಹಬೂಬ್ ತನಿಬಂದ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ದಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದಿನನಿತ್ಯ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಪತಿ ಮೆಹಬೂಬನು ಪತ್ನಿ ಅಂಜುಮಾಳ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

