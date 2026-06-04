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ಹಣ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಕೊಂದ ಪುತ್ರ: ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ 500 ಪುಟಗಳ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಹಣ ನೀಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುತ್ರ ತನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ.

ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪುತ್ರ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್
ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 7:30 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ಪುಟಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪದಡಿ 33 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಒಂದು ವಾರ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಸಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಸಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 40 ಮಂದಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಎಫ್ಎಸ್‌ಎಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತನಿಖಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನಗರದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ತಂದೆ ನೌಕಾದಳದ ನಿವೃತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ, ದಂತವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಚಾಕುವಿಂದ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ರೋಹನ್ ಚಂದ್ರನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಲ್ಲ. ಈತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ಯೆ: ಯುಎಸ್ಎನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ನಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರೋಹನ್, ಎಐ ಉಪಕರಣ ಬಳಸುವ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ಬಳಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಹಣ ನೀಡಲು ತಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಪಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಜಿಯೋದಿಂದ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ನಿವೇದಿಸಿದ್ದ. ಸಿಮ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫೆ.11ರಂದು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

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BENGALURU
SON KILLED PARENTS
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