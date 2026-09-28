ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಸಾವು, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ: 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದ ಧೋರಣೆ ತಾಳುವುದು ನ್ಯಾಯದಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 2:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರು ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ವೃದ್ಧರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಾಸನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದ ಧೋರಣೆ ತಾಳುವುದು ನ್ಯಾಯದಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಜಯಪುರದ ಆದರ್ಶ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗಾಯಗವಾಳಿ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಾ ಗಾಯಗವಾಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್. ಕಿಣಗಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಂಗರಾವ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪೀಠ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತನ ತಾಯಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಅವರ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ 14 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಎಸಗುವ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುಣಾವಗುಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಅರ್ಜಿಯ ನೈಜತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮುಂದಿ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2012 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗಾಯಗವಾಳಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಟಾಕಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿಯು ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ವಿಜಯಪುರದ ಮೋಟಾರು ಅಪಘಾತ ಪರಿಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2013 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ನಂತರ, ಮೃತನ ಹೆತ್ತವರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಸುಮಂಗಲಾ ಅವರು 16 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಜಯಪುರದ 4ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಜಯಪುರದ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸತತ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯವಾದಂತಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೃತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಕೋರಿದ್ದರು.
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