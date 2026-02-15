ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೊದಲ ಮಗ ಸಾವು: ತಾಯಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ
ತಾಯಿಯ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನೆಲಮಂಗಲ: ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿಡ್ಡೆನಹಳ್ಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ದಂಪತಿಯ 3 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ನಂತರ ತಾಯಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರಣ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಾಯಿ: ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ 3 ವರ್ಷದ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
