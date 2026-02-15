ETV Bharat / state

ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೊದಲ ಮಗ ಸಾವು: ತಾಯಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ತಾಯಿಯ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 10:48 PM IST

ನೆಲಮಂಗಲ: ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗಿಡ್ಡೆನಹಳ್ಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆಪಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸ್ವಾತಿ ಮತ್ತು ಚರಣ್ ದಂಪತಿಯ 3 ವರ್ಷದ ಮಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಘಟನೆ ನಂತರ ತಾಯಿ ಸ್ವಾತಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರಣ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಪೋಟೋ ಶೂಟ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಾಯಿ: ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್​ಗೆ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ 3 ವರ್ಷದ ಮಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ನೀರಿನ ಫೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೆಲಮಂಗಲ: ಡಿವೈಡರ್ ದಾಟಿ KSRTC ಬಸ್​ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ; ಐವರು ಯುವಕರು ಸಾವು

