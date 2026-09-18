ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶವದ ಬಳಿಯೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಗ ಅರೆಸ್ಟ್!
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳಾಗಿಸಿದ ಪುತ್ರ - ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮಗ
Published : September 18, 2026 at 8:44 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಗನಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಆರನೇಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೇಮಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (60) ಮಗನಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ತಾಯಿ. ಆನಂದ್ (30) ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪುತ್ರ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಆನಂದ್ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಲವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿ ಆನಂದ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹದಡಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ ಪ್ರೇಮಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ (60) ಮೂಲತಃ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆರನೇಕಲ್ಲು (ತರಳಬಾಳು ನಗರ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೇಮಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಮಗನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮಗ ಆನಂದ ವೃದ್ಯಾಪದಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿದ್ದಳು, ಇದ್ದೊಬ್ಬ ಮಗ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾದಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ, ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕುಡಿದು ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ, ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ, ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಮಗ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಶವದ ಬಳಿ ಮಲಗಿದ ಮಗ!: ಆದರೆ, ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಆನಂದ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವನೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎದ್ದೇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮಾ ಏಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹದಡಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೃತ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು - ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದನು. ಆರೋಪಿ ಮಗ ಎರಡ್ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಮೃತ ಪ್ರೇಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ್ ತಲೆ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಆಗ ಅ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಗೋಳಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹದಡಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರು ಕೊಡು ಅವರು ನಿನಗೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆನು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಆಗ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಕುಡಿದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಅವನನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಆಪರೇಷನ್ ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ 231 ಮೊಬೈಲ್, 118 ಸಿಮ್ ಜಪ್ತಿ
ಮೈಸೂರು: ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ HUID ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ 430 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ