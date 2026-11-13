ದಾವಣಗೆರೆ: ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪುತ್ರ ಸೆರೆ
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ ಕೊಡದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮಗ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 2:46 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಹಣ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಾಪಿ ಪುತ್ರನೋರ್ವ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬುಳ್ಳಮ್ಮ(70) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಹನುಮಂತಪ್ಪ (35) ಕೊಲೆಗೈದ ಮಗ.
ಈ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಳ್ಳಮ್ಮ ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪುತ್ರಿಯ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಗ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಗನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ತಾಯಿ: ಬುಳ್ಳಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗನ ಕಾಟ ತಾಳಲಾರದೆ ಮಗಳ ಮನೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮೊದಲು ಕುಡಿಯಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ: ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪುತ್ರನೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ಬುಳ್ಳಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪುತ್ರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದರು. ಕಳೆದ ದಿನ ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಧ್ಯಪಾನ ಮಾಡಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ಹಣ ನೀಡದ ಕಾರಣ ದೊಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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