ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 1 ಆದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್: ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರ ವಲಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಥೆ
ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 12, 2026 at 5:59 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೊರವಲಯಗಳಾದ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ, ಊರುಗಡೂರು, ಪುರಲೆ ಬಡಾವಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಳಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಗರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು 15 ವರ್ಷವಾಗಿದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಕನಿಷ್ಠ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಚರಂಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹಂದಿ - ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಂತು ಅದು ಕೊಳಚೆ ನೀರಾಗಿ, ವಾಸನೆ ಬಂದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಯಸ್ಕರು ಸಹ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮಗೆ ಮಾನವ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹಲವು ಭಾರಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪದ ನಿವಾಸಿ ಮಕ್ಬುಲ್ ಅಹಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ವಾರ್ಡ್ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೇ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗಲು ಸಹ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಂತರು, ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ, ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಶಾಸಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನೊಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು'' ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮದು ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡಾವಣೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಟಿಯ ಭಾಗ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಹಳ್ಳಿಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳು ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಚರಂಡಿ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಇವೆ. ನಮ್ಮದು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಇದುವರೆಗೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ?. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು?. ಡಿಸಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆಲಿಸುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಯಾವುದಾದರು ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ'' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವಾಸಿ ಉಸ್ನಾ ಭಾನು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಕೆಸರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ನಿಂತು ಕೆಸರಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೆವು. ನಿಂತ ನೀರು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಬಹಳ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಬೀಯಾ ಬೇಗಂ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಳೆ ನೀರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರ ಹೋದ್ರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರ ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತರ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದರು.
ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಇದೆ. ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ, ಬೀದಿ ದೀಪ, ನೀರು ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಬಂದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಯಾಣ್ಣ ಗೌಡ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
