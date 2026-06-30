ಪ್ರವಾಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜನ; ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೆಲ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 30, 2026 at 4:27 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ದೇಶ - ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೈಲು, ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆ, ಮೃಗಾಲಯ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಟೋ ಹತ್ತಿದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಂಗಡಿಯವರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋದವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೇಗಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ : ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್, ಅಂಗಡಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗೈಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಕಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ನಿಜವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? : 'ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಆಟೋ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾದರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರನ್ನ ತಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಯವರ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಎಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಗೌರವ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಬೀದಿ ರವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಪೊಲೀಸರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಟೋದವರನ್ನು ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಟೋದವರು ಬೇಕೆಂತಲೇ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ: ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮದ್ ಆಶಮ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಡಿಮೆ. ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ದುಡಿಮೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಈಗ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? : 'ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ನೀಡುವ ಕಿಯಾಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳುವುದೇನು? : If you are visiting Mysuru Palace or Mysuru Zoo, be careful. Around the palace and zoo, some auto and scooter guys stop tourists and confidently tell them: Palace is closed for a few hours. Zoo is on animals lunch break. Then they suggest visiting some factory, sandalwood factory, I guess.. Looks like they earn commissions for bringing tourists there. The problem? Many tourists believe them and waste time on unnecessary detours.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಜಾರಿ