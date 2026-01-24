ರೇವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು SITಗೆ ಕೆಲವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ
ರೇವಣ್ಣನವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆಲವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 24, 2026 at 6:56 PM IST
ಹಾಸನ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಪಕ್ಷ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ತುಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಶೈಲಜಾ ಮನೆಗೆ ರೇವಣ್ಣ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್ಐಟಿಯವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೆಲವರು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ 1991ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜನಾ ನನ್ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ನಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಗೋಮಾಳ ಅಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜನರ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಜಮೀನನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕುಂಠಿತ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರಮ ಇದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮೋದಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಚೋರಿ ಓಟ್ ಚೋರಿ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಾ? ಎಂದು ಅವರು, ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಒಲಿಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದೆ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ದಲಿತರಿಗೆ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಆ ಎರಡು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೂ ನೀವುಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿಯ 18 ಎಂಪಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆ : ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಲೂಟಿಕೋರರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ ಕೇವಲ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನತಾದಳ ಉದಯವಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, 2004ರಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಉದಯವಾಗಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುವವರ ನಡುವೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುವುದು ದೇವೇಗೌಡರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದೆ. ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರು ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅವತ್ತು ಕುತಂತ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಆದಂತಹ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟರು. ಅವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವೇಗೌಡರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತಾ? ಆದರೂ ತುಮಕೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಅದನ್ನ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.
ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ರೈತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ, ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತೆಂಗಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮನವಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಮರು ಮಾತನಾಡದೇ ನಾನು ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗಗೌಡರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು, ದುಡ್ಡನ್ನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಟ ಏನೆನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗಿಂತ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ದೇವೇಗೌಡರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯಬೇಕು. ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಾಡಿನ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಒತ್ತಡವೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಇಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗನಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ, ಜನರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಈ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಥಣಿಸಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ದಲಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಯನ್ನ ಕೆಡುವಿ, ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೇನಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
