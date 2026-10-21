ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಗಾಬರಿಬಿದ್ದ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆ, ಅಂಬಾರಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ!
ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯು ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ಓಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 21, 2026 at 4:45 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ ವೇಳೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆಯು, ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದು ಓಡಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಆನೆಗೆ ಸದ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವೈದ್ಯರು ಅರವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಂಟಪದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನ ಮೂರು ಆನೆಗಳನ್ನು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ ಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮೂರು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ಕ್ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೋಟೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಜೂ ಸವಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾವಾಗಿತ್ತು. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸಾಗರ ಬದಲಿಗೆ ಸೋಮಣ್ಣನಿಂದ ಬಂಜೂ ಸವಾರಿ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಸಾಗರ ಆನೆ ಹೊರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಲಿ ಸಕ್ರೆಬೈಲಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾಗರ, ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಆನೆಗಳು ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ್ದವು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆಯಷ್ಟೇ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಸೋಮಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.