'ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ; ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನಲ್ಲ': ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿರುಗೇಟು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆರೆ ಮತ್ತು ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಯು. ಟಿ. ಖಾದರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 12:51 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಟೀಕೆ-ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೆರೆ ಮತ್ತು ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಜಾಗಗಳು, ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬರದ ತೀವ್ರತೆಯ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯೇ ಹೊರತು, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸಚಿವರು, "ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. "ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ತಾವಾಗಿಯೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ನೈತಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಪಡೆದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ₹10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು.
ನಾವು ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
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