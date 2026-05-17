ETV Bharat / state

ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಯುವಕ; 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಟ – ಈತನ ಡ್ರೀಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಪಡ್ತೀರಿ!

ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ರಾಹುಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕ 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

solo-traveller-reached-chikkamagaluru-through-cycle
ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 17, 2026 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಯುವ ಜನತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಸಗಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಯುವಕ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಗಾಗಿಯಲ್ಲದೇ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಲು ಸೈಕಲ್ ಏರಿ ದೇಶ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ 25 ವರ್ಷದ ರಾಹುಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲರ್ ರಾಹುಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈತನ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸುಮಾರು 11 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ದೂರವನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಿಸಿರುವ ರಾಹುಲ್, ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 48 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರಾಹುಲ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆತ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

solo-traveller-reached-chikkamagaluru-through-cycle
ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ತಲುಪಿದ ರಾಹುಲ್ ಚೌಹಾಣ್ (ETV Bharat)

“ನಾನು ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ರಾಹುಲ್, ತನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ವಂತ ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತಂಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಾನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ಸುತ್ತುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಅವರು, ಕೊನೆಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲ್ಹೇ ಲಡಾಖ್ ತಲುಪಿ ತನ್ನ ಯಾನವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

solo-traveller-reached-chikkamagaluru-through-cycle
ರಾಹುಲ್ ಚೌಹಾಣ್ (ETV Bharat)

ಸದ್ಯ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ ತಲುಪಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಂತರ ಮುನ್ನಾರ್ ಮೂಲಕ ಕೇರಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೇಸಿಗೆ ಬೆಸುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ

TAGGED:

CYCLE TRAVELLER
CHARMADI GHAT
ಸೈಕಲ್‌
CHIKKAMAGALURU
SOLO TRAVELLER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.