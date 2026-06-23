ಒಣ ಕಸವೀಗ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆದಾಯೂ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
Published : June 23, 2026 at 7:15 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಣ ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಕಸ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕಸದ ಸಮರ್ಪಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಕಸದ ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಬೆಳೆಯತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮವೊಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು (ಟೋರಿಫೈಯ್ಡ್ ಚಾರಕೋಲ್) ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ಘಟಕ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೂರಾರು ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ(ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ)ದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಗಮ ಲಿ. (ಎನ್ವಿವಿಎನ್) ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಬ್ಬೂರ ಬಳಿ ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 36 ತಾಸು ನಿರಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 2-3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 120 ಟನ್ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ: ಈ ಘಟಕವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಟನ್ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ದಹಿಸಿ 120 ಟನ್ ಹಸಿರು ಇದ್ದಿಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ 150 ಟನ್ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
2020-21ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಣಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಜತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಕುರಿತು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿಒಒ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಗರದ ಗಬ್ಬೂರು ಬಳಿ 10 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 280 ಟನ್, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 120 ಟನ್ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋರಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಏನಿದು ಟೋರಿಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ? ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ 200-300 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿಯುವ ಟೋರಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಲಾಭ ಏನು? ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.55 ಲಕ್ಷ ಟನ್ CO2(ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿತ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.
ಕೂಡಗಿ ಉಷ್ಣ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಕೋಲ್: ಒಣ ಕಸದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿಗೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶೇ.60-70 ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ದಿಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ, ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ 500 ಟಿಪಿಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ 200 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ 120 ಟನ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಹೊರ ತೆಗೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕಸದ ಗುಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರೆ: ಈ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಘಟಕದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯೂ ಅವರ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 150 -200 ಟನ್ ಕಸವನ್ನು ಒದಗಿಸುವದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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