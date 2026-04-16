ಬಿಸಿಲೇ ಬಂಡವಾಳ! ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೌರ ವಿಜ್ಞಾನಿ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸೌರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಹೇಶ ಶಿವಶಿಂಪಗೇರ ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 'ಸನ್ ರೇ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಡ್ಡದ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : April 16, 2026 at 4:45 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯೂ ಏರುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಆದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಡ, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಒಲೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸನ್ ರೇ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಹೇಶ ಶಿವಶಿಂಪಗೇರ ಎಂಬವರು 2006ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ 'ಸನ್ ರೇ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೂರಾರು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದಾರೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಮಂಡಳಿಯ 'ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೈಪಿಡಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬರಹವೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಮಹೇಶ ಶಿವಶಿಂಪಗೇರ ಅವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಹಲವೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಸೌರಕುಕ್ಕರ್?: ಮಹೇಶ್ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಚಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮಧ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಕೇವಲ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೌರ ರೇಡಿಯೋ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನೀಡುವ ಸೌರ ಟೋಪಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸಹಿತ ಸೌರ ಎಲ್ಇಡಿ ಲಾ೦ದ್ರ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಣಗಿಸುವ ಸೌರ ಯಂತ್ರ, ಸೌರ ಬೀದಿ ದೀಪ, ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒದಗಿಸುವ ಸೌರ ಏರಿಯೇಟರ್, ಸೋಲಾರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಸೌರ ಗೋಮೂತ್ರ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಯಂತ್ರ, ಗೋಬರ್ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಗೋಬರ್ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಸೋಲಾರ್ಇಸ್ತ್ರಿ, ಸೋಲಾರ್ ಶವಾಗಾರ, ಸೋಲಾರ್ಡ್ರೈಯರ್, ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಸೋಲಾರ್ಬ್ಯಾಗ್, ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿ, ಸೋಲಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೋಲಾರ್ನ ಕೆಲವೇ ಉಪಕರಣಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಗಾಧವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಇಂದಿನ ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗದೆ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಸೌರವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಹೇಶ ಶಿವಶಿಂಪಗೇರ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: "ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳವರೆಗೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಆದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಪುರದ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗ್ರಹ, ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಡೀಮ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಸನ್ ಮೆಡಿಟೆಸಿಯನ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ" ಎಂದರು.
"ಸೋಲಾರ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನೋವೇಶನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಯಂತ್ರ ( ಸೋಲಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹೇಶ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಧುರ ಎಂ.ಎಸ್ ಅವರು ಎಂಟೆಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಬ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
"ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂಬುದು ಮಧುರ ಅವರ ಮಾತು.
