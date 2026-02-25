ಮೂರು ಪೇಟೆಂಟ್ ವೀರ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವ ಮಹದಾಸೆ
ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಡ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವುದು ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ (42) ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕ. ಮೂಲತಃ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರುವ ಇವರು, 2018ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಫ್ಟಿ ಆ್ಯಪ್, 2022ರಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮಾನಿಟರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಎಂಎನ್ಸಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಎಷ್ಟು ಅಂತಾ ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಸುವುದು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ./ಟೆಕ್ನಾಲಾಜೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅದೇಷ್ಟೊ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಡಿ.26, 2017ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇಲ್ಲವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ 'ವೈಫೈ ಮಾನಿಟರೈಸೇಷನ್' ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಪ್ಗೂ ಡಿ.22, 2022ರಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ದೊರೆತಿದೆ.
'ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದರೆ ವಾಹನವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕರು ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್' ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ವಾಹನದ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ನಿಮ್ಮ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು... ಎಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 2021ರಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ.
ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿ: 'ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್' ಆ್ಯಪ್ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರಿ ಆಗದೇ, ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಊಟ, ಮೀಟಿಂಗ್, ನಿದ್ದೆ, ಪಾಠ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಜಿಮ್ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಿರೊ ಆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪರಸ್ಪರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ: ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವ 'ವೈಫೈ ಮಾನಿಟರೈಸೇಷನ್' ಟೆಕ್ನಾಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೋಪಾನೆಟ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 100 ಎಂಬಿಪಿಎಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುವ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ತಿನಿಸುಕಟ್ಟೆ, ಆದಿತ್ಯಾ ಆರ್ಕೆಡ್, ಶಬರಿ ಹೋಟೆಲ್, ಪೈಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ ವೈಫೈ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕೃಷಿ - ಶಿಕ್ಷಣ - ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮೊಡೆಮ್(ರೋಟರ್) ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೋಪಾ ನೆಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 30 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಬಿಗ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂದಾಜಿದೆ. ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ: ತಂದೆ ಅನಿಸ್ ಮುಲ್ಲಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಸಯೀದಾ ಮುಲ್ಲಾ ಗೃಹಿಣಿ. ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಇವರ ಜೊತೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯ ಕೆಪಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ, ಜಿ.ಐ.ಬಾಗೇವಾಡಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2005ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ ಟೀಮ್ ಎಫ್-1, ಪುಣೆಯ ಜಿಎಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಅಲಕಟಲ್ ಲೂಸೆಂಟ್, ಪುಣೆಯ ಕ್ಯೂ ಲಾಜಿಕ್, ಪುಣೆಯ ಸಿಮ್ಯಾಂಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ನೊವಿಫ್ಲೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 400 ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯೇ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ, ಜೆಇಇ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಎನ್ಡಿಎ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸೇರಿ 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಂಚುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಬಡವರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಅಮೆರಿಕದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಸಮರ: ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇಹೇಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇದೇ ಜ. 5ರಂದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಫೆ.16ರಂದು ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಯವರು ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾ. 9ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ್ಯಪ್, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇರೋದು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದವರು ಈಗ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಹೋದರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮುನ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸೇರಿದೆ. ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮೂರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ, ಸಾಧಿಸುವ ಹಂಬಲ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರಂತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಶಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನಿಕೇತ ಬಡಿಗೇರ.
