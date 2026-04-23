ಮೆಹಬೂಬ್ ಎ ಇಲಾಹಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ: ಬಡ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮದುವೆ
ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ: ಮೆಹಬೂಬ್ ಎ ಇಲಾಹಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಟ್ಟು 28 ಬಡ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 23, 2026 at 9:59 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಒಡವೆ, ಮದುವೆ ಖರ್ಚು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಹೀಗೆ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಆಗಿ ಬಡವರು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಆಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಡ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೀರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ನತದೃಷ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಕನಸು ಕಮರಿ ಹೋಗಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಬಡ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ದಾವಣಗೆರೆಯ 'ಮೆಹಬೂಬ್ ಎ ಇಲಾಹಿ' ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 11 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಹಾಕಿ, ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ನವ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, 2023 ರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇದೀಗ 12 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಂಚ, ಗಾಡ್ರೇಜ್, ಹಾಸಿಗೆ, ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ, ಚಪ್ಪಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೋಷಕರಂತೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಟ್ಟು 28 ಬಡ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ಜನ ಸದಸ್ಯರು (ಸ್ನೇಹಿತರು) ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು 2021ರಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಡ ಜೋಡಿಗಳು. 2025ರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 2026ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇ ಸಾಕು, ಜೋಡಿಗಳು ಹಾಜರ್: ಇಂತಹ ದಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಚಿತ ಮದುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣಿನ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕನ್ಯೆ ಹಾಗು ವರನ ಕಡೆಯ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮದುವೆ (ನಿಖಾಃ) ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಜಿ (ಮೌಲ್ವಿ) ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ರೀತಿ -ರಿವಾಜಿನ ಮೂಲಕ ನಿಖಾಃ ಹೇಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಹಣ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ದರ ಏರಿಕೆ- ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೋಕ್: ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಾರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವಂತೆ. ಕಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಂಗಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂಎಂ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನವ ಜೋಡಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಹೊರ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಮಾತನಾಡಿ "ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಮೆಹಬೂಬ್ ಎ ಇಲಾಹಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಡ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವದಂಪತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಗಾಡ್ರೇಜ್, ಮಂಚ, ಬಟ್ಟೆ, ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪಾತ್ರೆ ಪಗಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ಒಂದು ಜೋಡಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಣ ಬರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದು 11 ಜನರಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವರು ತರಕಾರಿ, ಅಕ್ಕಿ, ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಚ, ಗಾಂಡ್ರೇಜ್, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ದೊಡ್ಡವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಧು - ವರನಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ತಿಳಿದವರು ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ನೀಡದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸರ್ಕಲ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗುಲಾಬ್ ಜಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಮನೆ ಕಡೆ ಬಡತನ ಇರುವ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ಮೆಹಬೂಬ್ ಎ ಇಲಾಹಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ, ಗಾಡ್ರೇಜ್, ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಮನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇವರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
